السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إطلاق سراح عشرات السجناء في درعا بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (فيديو)

مسلحون في درعا، فيتو
مسلحون في درعا، فيتو

نشرت فصائل مسلحة في سوريا مقاطع فيديو قالت إنها صُوِّرت من محيط سجن إزرع المركزي في درعا بعد سيطرة "غرفة عمليات الجنوب" عليه، وأظهرت المقاطع المصورة عملية تحرير عدد كبير من السجناء.

وأعلنت "غرفة عمليات الجنوب" اقتحام قواتها الفوج 405 التابع للجيش السوري، أحد أبرز المواقع العسكرية في ريف السويداء الغربي.

يشار إلى أن فصائل من المعارضة السورية أعلنت تأسيس "غرفة عمليات الجنوب" في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي سوريا.

وفي أول بيان لغرفة العمليات، الجمعة، تم التأكيد على ضمان أمن الحدود الجنوبية للبلاد، والعمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.

ودعا البيان، المجتمع الدولي ليكون مع قرار الشعب السوري في نيل حريته وكرامته وبناء دولته المدنية.

وطلبت غرفة عمليات الجنوب، من جنود وضباط جيش النظام الانشقاق.

وتوصلت فصائل المعارضة في درعا والسويداء والقنيطرة، لاتفاق مع "اللواء الثامن" الذي أنشأته القوات الروسية في درعا (يتألف من عناصر كانت أجرت تسويات مع النظام) على تشكيل غرفة عمليات مشتركة ضد قوات النظام.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت محافظة درعا، اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة، تمكنت خلالها الأخيرة من السيطرة على المحافظة بشكل كامل.

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