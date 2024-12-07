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اليوم، التموين تفتتح سوق اليوم الواحد بالمرج

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو

تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة، والذي يتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

 

استمرار سوق اليوم الواحد بالقاهرة والجيزة

وفي سياق متصل وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد اليوم بمنطقة المرج، تستمر أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والأميرية وإمبابة في العمل بتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع المحافظات لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقليل حلقات التداول.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين. 
 

التعاون مع القطاع الخاص والحكومي لإقامة أسواق اليوم الواحد

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

 

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

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الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد منطقة المرج محافظة القاهرة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

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