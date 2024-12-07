ما لهوش بديل، تغيير مفاجئ في ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

كشفت تقارير إنجليزية، آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفق ما ذكرته شبكة “GIVEMESPORT” العالمية، فإن محمد صلاح بات قريبًا من توقيع عقد جديد مع ليفربول، بعد تفكير عميق من جانب مسؤولي ليفربول.

وأوضحت الشبكة، أن ملاك ليفربول يدركون أنه من الصعب السماح لـ صلاح بالرحيل بسهولة بعد سنوات مميزة مع الفريق الإنجليزي.

وأشارت الشبكة، إلى أن الملاك يخشون التعرض لرد فعل عنيف من قِبل الجماهير، مما يعني أنهم حريصون بشكل خاص على التوصل إلى اتفاق.

وأكدت الصحيفة أن مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي الإنجليزي، ترى بأنه من المستحيل التفكير في أي شيء آخر غير منح النجم المصري عقدًا يتناسب مع مطالبه حيث تم التأكيد على قيمته الإجمالية للفريق بفضل مستويات أدائه العالية.

كما أنه سيكون من الصعب إيجاد بديل مناسب لخلافة صلاح حال رحيله، بسبب تألقه الكبير مع الفريق.

ولفتت الشبكة، إلى أن هناك إمكانية لرحيل محمد صلاح إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، حتى لو وقع عقدًا جديدًا، حيث أن المسؤولين هناك يصرون على ضم النجم المصري ومستعدون لانتظاره.

وينتهي عقد صلاح في أنفيلد، بنهاية الموسم الجاري يونيو 2025، وسط اهتمام من كبار أوروبا بضمه.

كما يحظى الدولي المصري باهتمام من كبار أندية دوري روشن السعودي لضمه براتب خرافي.

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