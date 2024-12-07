السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ما لهوش بديل، تغيير مفاجئ في ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير إنجليزية، آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفق ما ذكرته شبكة “GIVEMESPORT” العالمية، فإن محمد صلاح بات قريبًا من توقيع عقد جديد مع ليفربول، بعد تفكير عميق من جانب مسؤولي ليفربول.

وأوضحت الشبكة، أن ملاك ليفربول يدركون أنه من الصعب السماح لـ صلاح بالرحيل بسهولة بعد سنوات مميزة مع الفريق الإنجليزي.

وأشارت الشبكة، إلى أن الملاك يخشون التعرض لرد فعل عنيف من قِبل الجماهير، مما يعني أنهم حريصون بشكل خاص على التوصل إلى اتفاق.

وأكدت الصحيفة أن مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي الإنجليزي، ترى بأنه من المستحيل التفكير في أي شيء آخر غير منح النجم المصري عقدًا يتناسب مع مطالبه حيث تم التأكيد على قيمته الإجمالية للفريق بفضل مستويات أدائه العالية.

كما أنه سيكون من الصعب إيجاد بديل مناسب لخلافة صلاح حال رحيله، بسبب تألقه الكبير مع الفريق.

ولفتت الشبكة، إلى أن هناك إمكانية لرحيل محمد صلاح إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق، حتى لو وقع عقدًا جديدًا، حيث أن المسؤولين هناك يصرون على ضم النجم المصري ومستعدون لانتظاره.

وينتهي عقد صلاح في أنفيلد، بنهاية الموسم الجاري يونيو 2025، وسط اهتمام من كبار أوروبا بضمه.

كما يحظى الدولي المصري باهتمام من كبار أندية دوري روشن السعودي لضمه براتب خرافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح المملكة العربية السعودية تجديد عقد محمد صلاح دوري روشن السعودي رحيل محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الانجليزي مستقبل محمد صلاح

مواد متعلقة

في مباراة مثيرة، شتوتجارت يقلب الطاولة على يونيون برلين بالدوري الألماني

بعد الخسارة من اتحاد جدة، النصر يسعى لتسويق ساديو ماني

سيلتا فيجو يتقدم بهدف أمام ريال مايوركا بالشوط الأول بالدوري الإسباني

رونالدو يبحث عن إنجاز جديد أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

جماهير اتحاد جدة تجهز مفاجأة أمام النصر في قمة الدوري السعودي (فيديو)

نجم ريال مدريد يعود للمشاركة في التدريبات (فيديو)

اتحاد الكرة ينعى الحكم أشرف رشاد

شاهد، طائرة خاصة صنعت لكريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

ما لهوش بديل، تغيير مفاجئ في ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

البيت الأبيض عن تغير قرار بايدن بشأن العفو عن نجله: الظروف تغيرت

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 - 12 - 2024

إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية