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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 7-12-2024 العديد من الهامة بمختلف دوريات العالم ولعل أبرزها مباراة الاهلي وأورلاندو بيراتس بدوري أبطال إفريقيا.

 

مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بيراتس – الأهلي 3:00 عصرًا بتوقيت مصر-  beIN Sports HD 6

اتحاد مانيما – الرجاء 3:00 عصرًا بتوقيت مصر -  beIN Sports HD 7

ستاد أبيدجان – شباب بلوزداد 6:00 مساءً بتوقيت مصر
الجيش الملكي – ماميلودي صنداونز  9:00 مساءً بتوقيت مصر - Sports HD 6.

مولودية الجزائر – يانج أفريكانز  9:00 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7

 

مباريات الدوري الإنجليزي 

إيفرتون ضد ليفربول 2:30 عصرًا  - beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد 5:00 مساءً  - beIN Sports HD 2 

أستون فيلا ضد ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي  5:00 مساءً  - beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست  7:30 مساءً - beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس – برشلونة 5:15 مساءً  -  beIN Sports HD 3.

جيرونا - ريال مدريد 10:00 مساءً  - beIN Sports HD 1.

لاس بالماس ضد بلد الوليد – الساعة 3 عصرا - beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد بولونيا  7:00 مساءً  - AD Sports 1 HD

روما ضد ليتشي 9:45 مساءً - AD Sports 1 HD 

جنوى ضد تورينو – الساعة 4 عصرا - AD Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت ضد فرانكفورت – أوجسبورج 4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3

بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 4:30 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.

باير ليفركوزن ضد سانت باولي  4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 2

بوروسيا مونشنجلادباخ – بوروسيا دورتموند  7:30 مساءً بتوقيت مصر  - beIN Sports HD 5.

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد تولوز – الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 4  

نيس ضد لوهافر – الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 2

أنجيه ضد ليون – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 4    

 

مواعيد مباريات الدوري العراقي

الشرطة – زاخو (5:15 مساءً بتوقيت السعودية، 4:15 مساءً بتوقيت مصر).

 

مواعيد  مباريات الدوري السعودي 

الخليج ضد الاتفاق 2:00 - SSC 2 

الهلال ضد الرائد 7:00 مساءً - SSC 1     

التعاون ضد الأهلي 7:00 مساءً - SSC 1.

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