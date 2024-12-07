مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 7-12-2024 العديد من الهامة بمختلف دوريات العالم ولعل أبرزها مباراة الاهلي وأورلاندو بيراتس بدوري أبطال إفريقيا.

مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بيراتس – الأهلي 3:00 عصرًا بتوقيت مصر- beIN Sports HD 6

اتحاد مانيما – الرجاء 3:00 عصرًا بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7

ستاد أبيدجان – شباب بلوزداد 6:00 مساءً بتوقيت مصر

الجيش الملكي – ماميلودي صنداونز 9:00 مساءً بتوقيت مصر - Sports HD 6.

مولودية الجزائر – يانج أفريكانز 9:00 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7

مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون ضد ليفربول 2:30 عصرًا - beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد 5:00 مساءً - beIN Sports HD 2

أستون فيلا ضد ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي 5:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس – برشلونة 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3.

جيرونا - ريال مدريد 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

لاس بالماس ضد بلد الوليد – الساعة 3 عصرا - beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد بولونيا 7:00 مساءً - AD Sports 1 HD

روما ضد ليتشي 9:45 مساءً - AD Sports 1 HD

جنوى ضد تورينو – الساعة 4 عصرا - AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت ضد فرانكفورت – أوجسبورج 4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3

بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 4:30 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.

باير ليفركوزن ضد سانت باولي 4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 2

بوروسيا مونشنجلادباخ – بوروسيا دورتموند 7:30 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد تولوز – الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 4

نيس ضد لوهافر – الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 2

أنجيه ضد ليون – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري العراقي

الشرطة – زاخو (5:15 مساءً بتوقيت السعودية، 4:15 مساءً بتوقيت مصر).

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد الاتفاق 2:00 - SSC 2

الهلال ضد الرائد 7:00 مساءً - SSC 1

التعاون ضد الأهلي 7:00 مساءً - SSC 1.

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