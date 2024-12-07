مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول
مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 7-12-2024 العديد من الهامة بمختلف دوريات العالم ولعل أبرزها مباراة الاهلي وأورلاندو بيراتس بدوري أبطال إفريقيا.
مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
أورلاندو بيراتس – الأهلي 3:00 عصرًا بتوقيت مصر- beIN Sports HD 6
اتحاد مانيما – الرجاء 3:00 عصرًا بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7
ستاد أبيدجان – شباب بلوزداد 6:00 مساءً بتوقيت مصر
الجيش الملكي – ماميلودي صنداونز 9:00 مساءً بتوقيت مصر - Sports HD 6.
مولودية الجزائر – يانج أفريكانز 9:00 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7
مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون ضد ليفربول 2:30 عصرًا - beIN Sports HD 1.
برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد 5:00 مساءً - beIN Sports HD 2
أستون فيلا ضد ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي 5:00 مساءً - beIN Sports HD 1.
مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال بيتيس – برشلونة 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3.
جيرونا - ريال مدريد 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1.
لاس بالماس ضد بلد الوليد – الساعة 3 عصرا - beIN Sports HD 3
فالنسيا ضد رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
يوفنتوس ضد بولونيا 7:00 مساءً - AD Sports 1 HD
روما ضد ليتشي 9:45 مساءً - AD Sports 1 HD
جنوى ضد تورينو – الساعة 4 عصرا - AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
آينتراخت ضد فرانكفورت – أوجسبورج 4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3
بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 4:30 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.
باير ليفركوزن ضد سانت باولي 4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 2
بوروسيا مونشنجلادباخ – بوروسيا دورتموند 7:30 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو ضد تولوز – الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 4
نيس ضد لوهافر – الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 2
أنجيه ضد ليون – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري العراقي
الشرطة – زاخو (5:15 مساءً بتوقيت السعودية، 4:15 مساءً بتوقيت مصر).
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخليج ضد الاتفاق 2:00 - SSC 2
الهلال ضد الرائد 7:00 مساءً - SSC 1
التعاون ضد الأهلي 7:00 مساءً - SSC 1.
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