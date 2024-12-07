إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالأمان والسلامة المهنية والتراخيص والمرافق العامة بالعمارات والمباني السكنية بمنطقة السيل الريفي وذلك عقب نشوب حريق بعمارتين سكنيتين مساء أمس الجمعة والذي امتد إلى 8 وحدات سكنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة حريق، مساء الجمعة، في عمارة سكنية شرق مدينة أسوان.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية وامتد للعمارة بأكملها وذلك بمنطقة شارع السماد بالقرب من مستشفى أسوان الجامعي.

وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنطقة المحيطة بواسطة 7 سيارات إطفاء لرجال الحماية المدنية وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص باختناق تم تحويلهم لمستشفى أسوان الجامعي منهم ضابط ومعاون شرطة، وشخص آخر، بالإضافة إلى ٣ طالبات من المقيمات فى المدينة الجامعية المجاورة للحريق.

والمصابين هم " ميار محمد حسن، 21 عامًا، ياسمين أشرف قناوي، 21 عامًا، مروة عبد السلام، 21 عامًا، جميعهم مصابين باختناق وهم طالبات مقيمات بالمدينة الجامعية بجوار الحريق.

كما أصيب في الحريق الرائد هاشم أحمد أبو ضيف، محمد عبد الناصر نعيم معاون شرطة، باشتباه كسر في الذراع اليسرى، وأحمد عبد الكريم منسي أصيب باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكلف محافظ أسوان مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بحصر الخسائر، مع إحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

والجدير بالذكر بأن الدكتور إسماعيل كمال قد تابع أول بأول جهود السيطرة على الحريق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، وبإشراف من قائد قوات الحماية المدنية.

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