الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، مؤكدة أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، وشبورة مائية كثيفة.

حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

وقالت الأرصاد الجوية في بيان: “يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد”.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتكون الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد. قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة 4 إلى 8 صباحا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 80 %، والصغرى 35 %.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الشبورة المائية حتى الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر 2024.

وأوضحت أن البلاد تتعرض لموجة من الرياح النشطة بدءا من يوم الإثنين المقبل حتى الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024.

وبالنسبة لحالة البحرين كشفت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج ( 1: 1.75 متر) والرياح جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف وارتفاع الموج ( 0.5: 1.25 متر) والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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