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رياضة

فان ديزل يفاجئ لاعبي اتحاد جدة في غرفة الملابس بعد الفوز على النصر (فيديو)

فإن ديزل،فيتو
فإن ديزل،فيتو

قمة الدوري السعودي، حسم اتحاد جدة كلاسيكو الكرة السعودية بالفوز على النصر 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الممثل السينمائي العالمي فان ديزل وهو يصفق للاعبي الاتحاد داخل غرف تبديل ملابس الفريق.

وتحدث فان ديزل نجم هوليود مع اللاعبين بعبارات مقتضبة لتهنئتهم بالفوز على النصر.

 

وكشفت تقارير سعودية أن النصر اتخذ قرارًا بالإجماع لتسويق ساديو ماني لاعب الفريق، في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير أن راتب ماني العالي هو العائق في تأخير رحيل ماني حيث يبلغ راتبه 43 مليون يورو سنويًّا.

افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة بعدما وضع اتحاد جدة في المقدمة أمام النصر بالدقيقة 55 من المباراة.

 

وتعادل كريستيانو رونالدو بالهدف الأول سريعًا للنصر أمام اتحاد جدة بالدقيقة 57 في الدوري السعودي.

 

وفي الدقيقة 90 +1، نجح ستيفن بيرجوين في إحراز هدف الفوز لصالح اتحاد جدة ليحسم الاتحاد كلاسيكو الدوري السعودي.

وشهدت أحداث المباراة، قيام حكم مباراة اتحاد جدة ضد النصر بإلغاء هدف للاتحاد أحرزه بيرجوين بالدقيقة 23 بسبب وجود بنزيما في موقف التسلل قبل إحراز الهدف الملغى.

وشهدت الدقيقة 41، أضاع ساديو ماني انفرادًا بعد الانطلاق بالكرة وذلك بعدما سقط وفقد توازنه ليضيع هدف محقق على النصر.

ورسمت جماهير اتحاد جدة لوحة فنية رائعة خلال مباراة النصر في قمة الدوري السعودي.


تشكيل الاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

 

 

تشكيل النصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

 

 

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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