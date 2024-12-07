الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلًا علي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم على إستاد أورلاندو الوطني بالعاصمة جوهانسبرج، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتمثل مباراة أورلاندو بالنسبة للنادي الأهلي أهمية كبيرة حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق الثلاث نقاط لتعزيز تواجده في صدارة المجموعة الثالثة ومواصلة انطلاقته المميزة في دور المجموعات والتي بدأها بالفوز علي ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

كما يسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الجنوب إفريقي لمصالحة جماهيره وذلك عقب تعادل الفريق في مباراته الاخيرة مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف في بطولة الدوري الممتاز.

أما على الجانب الآخر فيتطلع فريق أورلاندو لخطف الثلاث نقاط من النادي الأهلي وكتابة فوزه الثاني في دور المجموعات بعد الفوز بالجولة الأولى على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 خاصة وأنه يتسلح بعامل الأرض والجماهير.

كما يأمل أورلاندو هو الأخر في الفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الدوري الجنوب إفريقي بهدف نظيف أمام ستيلينبوش.

تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة أورلاندو

واستهل الأهلي مرانه الختامي بقراءة الفاتحة، ثم عقد مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

أدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى



ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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