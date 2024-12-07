بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

بيعت رسالة بخط يد الموسيقار النمساوي فولفجانج أماديوس موزارت تعود إلى عام 1783 في مزاد عبر الإنترنت لمزايد أوروبي مقابل 464200 دولار.

وقالت دار المزادات العالمية "أوتوجراف أوكشنز أوروبا"، ومقرها في ملقة بجنوب إسبانيا، يوم الجمعة، إن سعر بيع الرسالة تجاوز بكثير السعر الأولي البالغ 120 ألف دولار.

وأشارت دار المزادات إلى أن الرسالة جذبت اهتمامًا كبيرًا أيضًا من مزايدين من الولايات المتحدة وآسيا.

وأوضحت دار المزادات أن رسالة المؤلف الموسيقي النمساوي إلى الناشر الفرنسي المولود في ألمانيا جان جورج سيبر، المكتوبة بالألمانية، كانت في الواقع مفقودة. وتم العثور عليها لاحقا في أرشيف عائلي.

ويعتقد بعض الباحثين أن الرسالة تحتوي على أول مؤشرات على رباعيات موزارت الشهيرة "هايدن".

كما عرضت للبيع رسالة من 8 صفحات بخط اليد من عضو فريق البيتلز جون لينون إلى زميله الموسيقي إريك كلابتون تعود إلى عام 1971، اقترح فيها تشكيل "فرقة سوبر" جديدة. لكن الرسالة فشلت في العثور على مشتر.

رسالة موزارت

وقال متحدث باسم دار المزادات: "كان هناك اهتمام، لكنه في النهاية لم يكن كافيا لتقديم عرض".

وبحسب ما نشره موقع " news.artnet"، تم العثور على رسالة مفقودة منذ فترة طويلة كتبها فولفجانج أماديوس موتسارت في أرشيفات عائلة فرنسية بارزة، الرسالة مكتوبة بخط اليد، والتي ظهرت في العديد من كتب موتسارت على مدار السنوات الـ 103 الماضية.



يشير وصف المجموعة إلى أن 25 رسالة موقعة فقط من موتسارت، "العديد منها غير مكتملة، ومعظمها مكتوبة لوالده أو أقارب آخرين"، تم طرحها رسميًّا للبيع على مدار السنوات الخمسين الماضية.



كتب موتسارت هذه الرسالة في أبريل 1783، وكان الموسيقار المقيم في باريس جان جورج سيبر هو أول شخص ينشر موسيقى موتسارت قبل أربع سنوات، عندما نشرت شركته "السمفونية رقم 31 في ري ماجور"، والمعروفة أيضًا باسم "سمفونية باريس" وفي هذه الرسالة، المكتوبة باللغة الألمانية، يعرض موتسارت على سيبر ثلاث كونشيرتوهات بيانو مكتملة.

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