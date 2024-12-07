السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا "فورا"

وزارة الخارجية الأمريكية،
وزارة الخارجية الأمريكية، فيتو

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم السبت، تنبيهًا أمنيًّا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فورًا.


وجاء في البيان: "لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرة وغير متوقعة، مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد".

وأضاف البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن، ما دامت الخيارات التجارية لا تزال متاحة في دمشق".


وكانت جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية  وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات الحكومية السورية في 29 نوفمبر، متقدمة من شمال منطقة إدلب الشمالية الغربية باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وفي اليوم التالي، سيطرت الجماعات المسلحة بالكامل على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، للمرة الأولى منذ بداية الصراع في عام 2011.


وفي 5 ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية انسحبت من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الامريكيين مغادرة سوريا الجماعات المسلحة هيئة تحرير الشام القوات الحكومية السورية إدلب الشمالية مدينتي حلب وحماة مدينة حلب وزارة الدفاع السورية القوات المسلحة السورية مدينة حماة

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

ما لهوش بديل، تغيير مفاجئ في ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 - 12 - 2024

البيت الأبيض عن تغير قرار بايدن بشأن العفو عن نجله: الظروف تغيرت

يسرا وياسمين صبري ومنى زكي الأبرز، تألق نجمات مصر في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر (صور)

إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية