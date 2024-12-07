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اقتصاد

أول رد من القومي للاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن 30 %؜ (فيديو)

ارتفاع أسعار باقات
ارتفاع أسعار باقات الإنترنت، فيتو

في أول رد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة.

وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول يصل إلى أكثر 100 مليون مشترك، وبالنسبة للمشتركين في الإنترنت الأرضي فأكثر من 12 مليون مشترك.

وأوضح أن نسبة الزيادة في الاستخدام في خدمات الهاتف المحمول تصل إلى أكثر من 74% سنويًّا، وأكثر من 16% سنويًّا في عدد مستخدمي الإنترنت المحمول، وبالنسبة لزيادة الاستخدام في الإنترنت الأرضي فقد وصلت إلى أكثر من 29% سنويًّا، وأكثر من 8% سنويًا في عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي، وهذه الخدمات لم يتغير سعرها منذ 2017 أي أكثر من 8 سنوات".

ليقاطعه “أديب” قائلًا: "حصل تحريك للأسعار مرتين خلال هذا العام"، ليرد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "لا يافندم كل دي إشاعات وقلنا مفيش أي تحريك للأسعار وقلنا إن الشركات تقدمت للجهاز القومي للاتصالات والجهاز بيدرس الطلبات الخاصة للشركات، في سنة 2024 لم يحدث أي زيادة إلا في شهر يناير فقط".

كما أضاف: "بنتكلم على التضخم اللي حصل من 2017 حتى الآن وبتكلم على مكونات شبكة أكثر 70% من مكونات الشبكة وأنظمة التشغيل مستوردة من الخارج، ما أحدث ضغطًا كبيرًا على التكلفة الخاصة بالخدمات".

وتابع: “لما يكون في تكلفة مختلفة عن سعر تقديم الخدمة، بيحصل مشكلة، والمشكلة دي ممكن تؤدي إلى تباطؤ في الاستثمارات”.

وأوضح “الفترة الأخيرة كان بتجي لنا شكاوى من المستخدمين، وطلبات لتحسين الجودة، الجهاز كان بين أمرين إنه يحاول يساعد الشركات على الاستثمار لتحسين الخدمات، والضغوط الاقتصادية على المواطن، لذلك وقعنا مع الشركات ملحق للجزاءات في حال وجود مشكلة في الجودة ولهذا كانت عملية عملية تحريك الأسعار بميزان حساس جدًّا، عشان نتخذ القرار، اللي في الآخر الهدف منه الجودة والخدمة».

وعن زيادة سعر الباقات إلى أكثر من 30 % قال “إبراهيم”: "بنتكلم على عشرات الباقات في بعض الباقات زادت 30% وفي باقات لم تزد وأخرى زادت عن 20 % وكارت الشحن اللي بيدي رصيد لم يتغير". والقيمة المضافة لم تتغير وثابتة على كل باقات المحمول".

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