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ثقافة وفنون

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

أحيت النجمة أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل أنغام في دبي 

وفاجأت أنغام الجمهور خلال الحفل برقصها على المسرح بعزف صولو بشكل مختلف عن كل حفل، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت أنغام خلال حفلها الغنائي أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب، كما أنها قدمت عددًا من أغانيها الكلاسيكية ومنها ما جابش سيرتي، سيدي وصالك، كما أنها قدمت أغنية أكتب لك تعهد بشكل مختلف.

وبدأت أنغام حفلها في قطر بأغنية “وبقالك قلب” من ألبومها الجديد “تيجي نسيب” والتي لحنها الملحن الراحل رياض الهمشري وكتب كلماتها أمير طعيمة.

 

وأعرب الجمهور عن سعادته الكبيرة بإقامة حفل غنائي لـ أنغام في قطر، قائلين: "بنحبك يا أنغام نورتي قطر".

ومن ناحية أخرى، وجه الفنان محمد منير رسالة شكر للفنانة أنغام على زيارتها له برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الكينج في تدوينة له عبر حسابه على “إكس”: “سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن.. شكرًا من قلبي يا أنغام”. 

 

وردت أنغام على رسالة منير قائلة: “أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا”.

 

وتًحيى المطربة أنغام حفلًا غنائيًّا نهاية ديسمبر المقبل في أبو ظبي، على مسرح مهرجان الشيخ زايد، ومن المقرر أن تقدم أنغام لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

 

وكشفت أنغام الستار عن أغنيات ألبومها الجديد "تيجى نسيب"في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أنغام أن تطرب جمهورها بأغنيات الألبوم المكون من 12 أغنية، والتي نالت إعجابهم وأشادوا بكلمات وألحان الأغنية.

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