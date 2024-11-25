أخبار الحوادث اليوم: لغز العثور على جثة فتاة بنهر النيل بالقليوبية.. إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه.. السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجح فريق البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، في حل لغز العثور على جثة فتاة فى نهر النيل بالقليوبية .

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، سيدتين بالسلام وبحوزتهما كمية من مخدر البودر تقدر قيمتها بحوالى 5 ملايين جنيه.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص والقائمين على إدارته بالمقطم.

قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية كل من المستشار أحمد أشرف والمستشار كريم عرفان والمستشار أحمد البارودى – بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويضا قدره 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

حددت نيابة القاهرة الجديدة 9 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، على حكم حبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض 50 ألف جنيه لميار الببلاوي أمام محكمة مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس.

أجرت ‏النيابة العامة تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، وأبشواي، وبني سويف، وسوهاج، وطنطا، والحامول.

حصل موقع فيتو علي نص منطوق الحكم بحق المطرب الشعبي سعد الصغير.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه.

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة أسيوط.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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