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حوادث

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

المضبوطات
المضبوطات

 لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة أسيوط.
  

ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة  

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة- سبق الحكم عليه بحكمين بالسجن المؤبد فى جنايتى "قتل" وسبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح - شروع فى قتل") بالاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وإتخاذه من دائرة مركز شرطة ديروط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بحوزة ترسانة ضخمة من السلاح..مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة  بأسيوط
بحوزة ترسانة ضخمة من السلاح..مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة  بأسيوط

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على مضبوطات أبرزها (31 قطعة سلاح نارى عبارة عن "3 بنادق آلية، 12 بندقية خرطوش، 16 فرد محلى" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).  

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين.

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