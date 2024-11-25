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حوادث

‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لـ 8 أقسام ومراكز شرطة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 أجرت ‏النيابة العامة تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، وأبشواي، وبني سويف، وسوهاج، وطنطا، والحامول.


وجرى في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، تكليف فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول).

 

وتفقدت فرق النيابة عنابر النزلاء، وتحققوا من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

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النيابة العامة بولاق الدكرور المرج أسيوط

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