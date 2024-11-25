إمبراطورة الكيف فى السلام تسقط فى قبضة الشرطة.. ضبط كمية من البودر بـ 5 ملايين جنيه
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، سيدتين بالسلام وبحوزتهما كمية من مخدر البودر تقدر قيمتها بحوالى 5 ملايين جنيه.
إمبراطورة الكيف ومساعدتها فى السلام فى قبضة الشرطة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام (سيدتين – لإحداهما معلومات جنائية") بالاتجار بمخدر البودر وترويجه على عملائهما متخذتين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
ضبط كمية من البودر بـ 5 ملايين جنيه
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – طبنجة – عدد من الطلقات – سلاح أبيض - ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 5 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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