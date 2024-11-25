إمبراطورة الكيف فى السلام تسقط فى قبضة الشرطة.. ضبط كمية من البودر بـ 5 ملايين جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، سيدتين بالسلام وبحوزتهما كمية من مخدر البودر تقدر قيمتها بحوالى 5 ملايين جنيه.

إمبراطورة الكيف ومساعدتها فى السلام فى قبضة الشرطة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام (سيدتين – لإحداهما معلومات جنائية") بالاتجار بمخدر البودر وترويجه على عملائهما متخذتين من دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط كمية من البودر بـ 5 ملايين جنيه

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – طبنجة – عدد من الطلقات – سلاح أبيض - ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 5 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.