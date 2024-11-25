إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية كل من المستشار أحمد أشرف والمستشار كريم عرفان والمستشار أحمد البارودى – بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويضا قدره 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

تغريم مرتضى منصور

وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلي أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادًا على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى، والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف، وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.

واستنادًا للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

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