الأب والابن خلصوا عليها بدافع الشرف، حل لغز العثور على جثة فتاة في نهر النيل بالقليوبية

نجح فريق البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، في حل لغز العثور على جثة فتاة فى نهر النيل بالقليوبية .

وكشفت التحقيقات بأن الفتاة على علاقة غير شرعية مع شاب تعرفت عليه وأقام معها علاقة، وعندما علمت أسرتها قررت التخلص منها خشية فضح أمرهم.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث، القبض على المتهمين والد وشقيق المجنى عليها وتبين أنهما وراء ارتكاب الواقعة، واعترفا قائلين “ انتقام للشرف ”

وأضاف المتهمان بأن ارتباط المجني عليها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص غير مرغوب منهما، و أنهما قاما بقتلها خنقا وطعنها بالرقبة وإلقاء جثتها في نهر النيل.



وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي ملابسها طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء كفر شكر فى محافظة القليوبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتوصلت جهود فريق البحث إلى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

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