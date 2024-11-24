غدًا، المحكمة تتسلم تقرير الطب الشرعي للمطرب سعد الصغير.. المطرب ينكر شربه للسجائر: "باخذ الترامادول بناء على روشتة طبية"

تتسلم محكمة جنايات شمال القاهرة غدًا الاثنين تقرير الطب الشرعي للمطرب الشعبي سعد الصغير والذي يحاكم بتهمة تعاطي المخدرات على الطب الشرعي للوقوف على حالته الصحية، وما إذا كانت حالته تستدعي تناول الترامادول من عدمه.

وعقدت الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

سعد الصغير: عمري ما شربت سجائر

واستجوبت محكمة جنايات شمال القاهرة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.

وسألت المحكمة المطرب سعد الصغير خلال الجلسة الماضية عن علاقته بالمضبوطات.

وأجاب سعد الصغير بالنفي، قائلًا: “معرفش حاجة عن المضبوطات دي. في حياتي ما شربت سجاير ولا حشيش" وعند سؤاله عن الترامادول قال إنه يتناوله بناء على توصية طبية.

فيديو المتعهد الفني

واستمعت المحكمة إلى دفاع سعد الصغير، وأطلع محامي سعد الصغير هيئة المحكمة على فيديو لمتعهد فني لسعد صغير يكشف تفاصيل ما حدث.

وقال: “دخلنا محل عادي وأعطانا فيب، واتضح فيما بعد أن به مادة مخدرة، وسعد الصغير لم يكن يعرف ما يوجد به”.

وأضاف الدفاع أنه دفع بانتفاء القصد الجنائي، وانعدام الإرادة والعلم وبطلان القبض والتفتيش وبطلان التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي، وبطلان استمارة الجرد الخاصة بالقانون لسنة 2020 والتي أوجبت أن تكون نتيجة التحليل ورقية وإلكترونية، وبطلان استمارة التحريات لعدم توقيع القائم بالتفتيش عليها.

الدفاع يقدم شهادة تثبت التصريح طبيا لموكله بتناول الترامادول

كما قدم دفاع سعد الصغير شهادة تثبت أن موكله مريض ومصرح له بشهادة طبيب تعاطي الترامادول.

وقال: “إن المتهم أمي لا يجيد القراءة والكتابة، سواء عربي أو إنجليزي”.

كما قال المطرب الشعبي شيكو خلال حضوره إلى محكمة جنايات القاهرة لمساندة المطرب سعد الصغير أنه جاء اليوم لمساندة صديقه.

ووصل إلى محكمة جنايات شمال القاهرة الفنان هوبا لمساندة المطرب سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته بتهمة تعاطي المواد المخدر وحضر أيضًا نجل سعد الصغير لمساندة والده.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر، أثناء فحص حقائب المتهم، وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر.

كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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