بداخله 35 نزيل، ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص والقائمين على إدارته بالمقطم

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص والقائمين على إدارته بالمقطم.

ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المركز وتبين وجود 35 نزيل بداخل المركز، وأمكن ضبط (المدير المسئول ومالك المركز).

وبمواجهتهما إعترف بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

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