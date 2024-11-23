السبت 23 نوفمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل محاكمة الهضبة وتطورات قصة وفاة محمد رحيم.. نهاية إمبراطورية المخدرات بالغربية.. 3 سنوات للمتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.


لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة

تجرى النيابة العامة فى الجيزة، تحقيقات موسعة لكشف غموض وفاة الملحن محمد رحيم  التى حدثت بشكل مفاجئ، وذلك بعد العثورعلى جثته داخل شقته في منطقة الهرم، وسط مزاعم بوجود شبهة جنائية فى الواقعة.

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين، اليوم السبت، على طريق أسيوط الصحراوى الغربى.

ضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات خلال اقتحام أوكار الجريمة بأسوان وأسيوط

شن  قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. 
 

ضبط 8 شركات بدون ترخيص لتنظيم برامج سياحية للحج للنصب على المواطنين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.
 

انتحل صفة مسئول حكومي، ضبط نصاب الشقق السكنية في عابدين

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان بزعم تخصيص شقق سكنية في منطقة عابدين بالقاهرة. 

تأجيل محاكمة عمرو دياب في قضية صفع شاب لـ 7 ديسمبر

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المطرب عمرو دياب،  بتهمة صفع شاب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم. 

عصابة ريشة وسليمان، نهاية إمبراطورية المخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالغربية

شنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة على قرية كفور بلشاي، أسفرت عن مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة

 قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهمًا، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب الي جلسة 12 يناير المقبل لفض الأحراز. 

تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع لـ 26 ديسمبر

 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل للحكم.

السجن 3 سنوات لـ سائق دهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بمعاقبة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي  بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

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اخبار الحوادث اليوم لغز وفاة الملحن محمد رحيم حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي تنظيم برامج سياحية للحج نصاب الشقق السكنية في عابدين محاكمة عمرو دياب

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