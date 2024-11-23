أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل محاكمة الهضبة وتطورات قصة وفاة محمد رحيم.. نهاية إمبراطورية المخدرات بالغربية.. 3 سنوات للمتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تجرى النيابة العامة فى الجيزة، تحقيقات موسعة لكشف غموض وفاة الملحن محمد رحيم التى حدثت بشكل مفاجئ، وذلك بعد العثورعلى جثته داخل شقته في منطقة الهرم، وسط مزاعم بوجود شبهة جنائية فى الواقعة.

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين، اليوم السبت، على طريق أسيوط الصحراوى الغربى.

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.



ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان بزعم تخصيص شقق سكنية في منطقة عابدين بالقاهرة.

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المطرب عمرو دياب، بتهمة صفع شاب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم.

شنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة على قرية كفور بلشاي، أسفرت عن مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضية طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهمًا، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب الي جلسة 12 يناير المقبل لفض الأحراز.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل للحكم.

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بمعاقبة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

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