السجن 3 سنوات لـ سائق دهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، بمعاقبة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتضمن منطوق الحكم: أولًا: حضوري شخصيًا للمتهم بمعاقبة (محمد.س.ع.ر)، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: وفي الدعوي المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ ۱۰۰۰ جنيه (ألف جنيهًا) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريفها، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثًا: بشأن الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم، برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام المدعى بالحقوق المدنية فيها بمصاريفها ومبلغ خمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم محمد.س، في 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد- تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح والأنظمة في إصابة: عز الدين حمدي زكريا، ومرام خالد علي، وسفيان محمد جمال، وبلال عبد الفتاح العزب، وأبي محمد مجدي، ومازن أحمد محمد، وصهيب محمد صادق، بأن قاد سيارته رقم (ق) هـ ف / (٨٣٤٥) وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتخلى- عن مساعدتهم وقت الحادث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات”.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بواقعة دهس لاعبي الدراجات قاد مركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء على جنحة بالمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات والمواد من القانون رقم 17 لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ ١٢١ لسنة ۲۰۰٨ والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لمعاقبته على التهم المنسوبة إليه.

التقرير الطبي للمصابين

وكشف التقرير الطبي أن الإصابات الخطرة تنوعت بين كسور بالعمود الفقري لـ 2 من اللاعبين وكدمات بالرئة والمخ وكسر بالضلوع ونزيف بالبطن وكسور بالترقوة وكسور بالرسغ والذراع، كما أصيب أحدهم باسترواح هوائي بالصدر إضافة إلى كدمات وجروح متفرقة، وتم إيداع اللاعبين الأربعة غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية.

أقوال شاهد عيان عن الحادث

وكشف شاهد عيان تفاصيل حادث السير الذي تعرض له لاعبو نادي السادس من أكتوبر للدراجات وقد وقع الحادث بسبب اصطدام سيارة بموكب الفريق أثناء تمرينهم المخصص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشاهد: هناك عدد من اللاعبين المشاركين في حالة خطيرة، منهم الدراجان عز الدين حمدي ومرام محمود.

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