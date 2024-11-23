السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

انتحل صفة مسئول حكومي، ضبط نصاب الشقق السكنية في عابدين

ضبط عاطل انتحل صفة
ضبط عاطل انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان بزعم تخصيص شقق سكنية في منطقة عابدين بالقاهرة. 

ضبط عاطل انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان بزعم تخصيص شقق سكنية بعابدين 
ضبط عاطل انتحل صفة مسئول بوزارة الإسكان بزعم تخصيص شقق سكنية بعابدين 

النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة للإستيلاء على أموالهم 
 

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة  مزاولة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة" والإدعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامى)  وبمواجهته اعترف بإرتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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