لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

تجرى النيابة العامة فى الجيزة، تحقيقات موسعة لكشف غموض وفاة الملحن محمد رحيم التى حدثت بشكل مفاجئ، وذلك بعد العثورعلى جثته داخل شقته في منطقة الهرم، وسط مزاعم بوجود شبهة جنائية فى الواقعة.

لغز وفاة الملحن محمد رحيم

وأمرت النيابة، باستدعاء أنوسة كوتة مدربة الأسود زوجة الملحن محمد رحيم، بالإضافة إلى سائقه الخاص وحارس العقار لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب تقرير الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

قرارات النيابة فى وفاة الملحن محمد رحيم

وكشفت التحقيقات أنه عثر على جثة الملحن محمد رحيم بعد عدة اتصالات هاتفية من أقاربه وأصدقائه، لم يجب عليها فاضطروا إلى الذهاب إلى حيث يسكن ،ولما لم يرد تم كسر باب الشقة وعثروا عليه متوفي، وتم إخطار مفتش الصحة، فيما زعم شقيقه وجود شبهة جنائية فى وفاة الملحن وطلب إجراء تحقيق فى الواقعة.

وذكر تقرير مفتش الصحة انه من خلال الكشف الظاهري تبين وجود انتفاخ بالجسد، بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة، كما تبين وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف، ووجود خربشة بكف اليد اليمنى، مع وجود جرح بزاوية الفم اليسرى، وآثار كدمات بالساق اليسرى.

وتوجه شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

وقام رجال الشرطة بفحص كاميرات المراقبة فى محل الواقعة، والتى لم ترصد أى تحركات أو وجود مسروقات من شقة الملحن.

بلاغ عن شبهة جنائية فى وفاة الملحن محمد رحيم

وانتقل فريق من مباحث الجيزة والطب الشرعي ورجال الأدلة الجنائية، إلى شقة الملحن الراحل محمد رحيم، بمنطقة الهرم، ولذلك لإجراء معاينة لمكان الشقة.

وكان مدير أمن الجيزة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الهرم يفيد بحضور شقيق الملحن محمد رحيم الى ديوان قسم الهرم، وتحرير محضر بوجود شبهة جنائية في وفاة شقيقه وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثمان وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.

وتصدر خبر وفاة الملحن محمد رحيم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة أدت لوفاته عن عمر يناهز ٤٥ عاما، وتم تحديد موعد الجنازة فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد ، ثم تم التأجيل وتلها إعلان وتأجيل آخر وأصبحت هناك حالة من الغموض تحيط بالواقعة

وأكد مصدر مقرب من أسرة الراحل محمد رحيم، أنه سيتم الإعلان عن موعد الجنازة فور الانتهاء من جميع إجراءات الدفن وتصريح النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من العاملين في الوسط الغنائي، وعلى رأسهم تامر حسني، أعلنوا عن الخبر المفجع.

وكتب تامر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "سبحان من له الدوام.. أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ومحمد رحيم هو ملحن مصري تعاون مع العديد من الفنانين البارزين، أبرزهم نوال الزغبي، عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وغيرهم.

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