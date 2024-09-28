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مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية

مقتل شخص في مشاجرة
مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية

لقي شخص مصرعه في مشاجرة نتيجة تجدد خلافات سابقة في مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من  مأمور مركز شرطة السنطة بوصول إشارة من المستشفي العام تفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة بدعوى تعدي من آخرين أدت إلى استئصال الكلي اليسار والطحال وجرح عميق فى الأمعاء الدقيقة وعقب دخوله لمدة 4 ساعات بغرفة العمليات خرج جثة هامدة.

مقتل شخص في مشاجرة بالغربية

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنطة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل "إبراهيم عبد المعطي العتومي" 37عامًا مقيم بقرية بقلولة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى.

وتحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

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