مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين، اليوم السبت، على طريق أسيوط الصحراوى الغربى.

حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوى الغربى

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارًا يفيد بوقوع حادث مروع ووجود مصابين جراء الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية مدعومة بسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد الطريق الإقليمي، مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وأخطرت مديرية أمن الفيوم لتولى شئونها بشأن الواقعة.

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