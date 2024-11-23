السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

مصرع وإصابة 18 شخصًا
مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين، اليوم السبت، على طريق أسيوط الصحراوى الغربى.

 

حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوى الغربى

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارًا يفيد بوقوع حادث مروع ووجود مصابين جراء الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية مدعومة بسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

 

ضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات خلال اقتحام أوكار الجريمة بأسوان وأسيوط

ضبط 8 شركات بدون ترخيص لتنظيم برامج سياحية للحج للنصب على المواطنين

وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد الطريق الإقليمي، مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

 

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وأخطرت مديرية أمن الفيوم لتولى شئونها بشأن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم بطريق طريق اسيوط الصحراوى الغربى الصحراوي الغربي الطريق الاقليمى حادث تصادم بين سيارتين حادث تصادم

مواد متعلقة

ضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات خلال اقتحام أوكار الجريمة بأسوان وأسيوط

ضبط 8 شركات بدون ترخيص لتنظيم برامج سياحية للحج للنصب على المواطنين

حاميها حراميها، سائق يستولى على أموال شركته في المعادى

انتحل صفة مسئول حكومي، ضبط نصاب الشقق السكنية في عابدين

سقوط أخطر مزور لمستندات الأحوال المدنية فى النزهة

ضبط 17 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 15 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فى المرج بسبب خلافات مالية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية