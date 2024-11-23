السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عصابة ريشة وسليمان، نهاية إمبراطورية المخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالغربية

نهاية إمبراطورية
نهاية إمبراطورية المخدرات في تبادل إطلاق النار بالغربية

شنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة على قرية كفور بلشاي، أسفرت عن مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

ابنة خالة صاحبة الحضانة ومتفصلتش، تفاصيل جديدة في واقعة طفلة الغربية

بعد تداول فيديو، القبض على مشرفة حضانة اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من ضبط عاطل مسجل خطر، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومصرع شقيقه في تبادل لإطلاق النيران في حملة أمنية مكبرة.

 

جاء ذلك بعد توافر معلومات لدى الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تفيد بقيام شقيقين لهما معلومات جنائية ومسجلين خطر بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من قرية كفور بلشاي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة ما جاء بتلك المعلومات.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة وتقنين الإجراءات أمكن ضبط عاطل شهرته "ريشة" وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة ومصرع شقيقه ويدعى "سليمان" في تبادل لإطلاق النار.

 تم نقل الجثة إلى المشرحة واقتياد المتهم إلى ديوان عام المركز، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ابنة خالة صاحبة الحضانة ومتفصلتش، تفاصيل جديدة في واقعة طفلة الغربية

الرائحة تغازل زوار السيد البدوي، قصة أقدم مطحن بن في طنطا (فيديو)

وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بالمنشآت الطبية في طنطا

مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالغربية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

تقرير فحص جثمان محمد رحيم يكشف عدم تعرضه للاختناق

النيابة تحفظ التحقيقات وتصرح بدفن جثمان محمد رحيم

عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم، ماذا قال؟

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية