عصابة ريشة وسليمان، نهاية إمبراطورية المخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالغربية

شنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة على قرية كفور بلشاي، أسفرت عن مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من ضبط عاطل مسجل خطر، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومصرع شقيقه في تبادل لإطلاق النيران في حملة أمنية مكبرة.

جاء ذلك بعد توافر معلومات لدى الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تفيد بقيام شقيقين لهما معلومات جنائية ومسجلين خطر بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من قرية كفور بلشاي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة ما جاء بتلك المعلومات.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة وتقنين الإجراءات أمكن ضبط عاطل شهرته "ريشة" وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة ومصرع شقيقه ويدعى "سليمان" في تبادل لإطلاق النار.

تم نقل الجثة إلى المشرحة واقتياد المتهم إلى ديوان عام المركز، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.



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