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حوادث

ضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات خلال اقتحام أوكار الجريمة بأسوان وأسيوط

ضبط 52 سلاحا ناريا
ضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات، فيتو

شن  قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. 
 

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وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط44 قضية سلاح نارى غير مرخص.. ضُبط خلالها (10 بنادق آلية – 34 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما "لـ 11 منهم معلومات جنائية")، وضبط 8  قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (6,875 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,350 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهما "لـ 14 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 692 حكما قضائيا متنوعا.

 

 اقتحام أوكار الجريمة فى أسوان وأسيوط ودمياط 

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 805 حكم قضائى متنوع.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالها (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500  كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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