ضبط 52 سلاحا ناريا و14 قضية مخدرات خلال اقتحام أوكار الجريمة بأسوان وأسيوط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.



وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط44 قضية سلاح نارى غير مرخص.. ضُبط خلالها (10 بنادق آلية – 34 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما "لـ 11 منهم معلومات جنائية")، وضبط 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (6,875 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,350 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهما "لـ 14 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 692 حكما قضائيا متنوعا.

اقتحام أوكار الجريمة فى أسوان وأسيوط ودمياط

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").



كما ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 805 حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالها (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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