ضبط 8 شركات بدون ترخيص لتنظيم برامج سياحية للحج للنصب على المواطنين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.



ضبط 8 شركات بدون ترخيص لتنظيم برامج سياحية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – تأشيرات سفر – أختام وأكلاشيهات - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية- كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – كشوف بأسماء العملاء – استمارات خاصة بطلبات السفر للحج - عقود اتفاقات مع العملاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.



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