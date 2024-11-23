السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

بدء نظر قضية عمرو دياب وشاب التجمع في واقعة الصفع

عمرو دياب والشاب
عمرو دياب والشاب المصفوع، فيتو

 بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات القضيتين المتهم فيهما كل من المطرب عمرو دياب والشاب الذي صفعه الفنان، بتهمة الاعتداء على بعضهما البعض داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

وتغيب المطرب عمرو دياب عن حضور الجلسة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، أمرت بإحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح، بتهمة تعديه على شاب من المعجبين وصفعه، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الشاب المصفوع من عمرو دياب».

 

أقوال المطرب عمرو دياب

 وقال عمرو دياب: يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.

وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".

 

عمرو دياب: الشاب كان يستفزني

وأشار عمرو دياب إلى أن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

وكان الشاب أسامة سعيد  قد حرر محضرًا فى قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

واستمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

وقال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع  الفنان عمرو دياب صفعني على وجهي ونهرني أمام المعازيم.

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