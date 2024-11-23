السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

حاميها حراميها، سائق يستولى على أموال شركته في المعادى

سائق يستولى على حقيبة
سائق يستولى على حقيبة أموال بعملات محلية وأجنبية

 ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على سائق استولى على حقيبة أموال بعملات محلية وأجنبية من مالك الشركة محل عمله بالمعادى. 

ضبط سائق بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية<br> 
ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية 

ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية

 تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك شركة كائنة بدائرة القسم وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالى عملات "محلية، أجنبية" لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو فى حقه استولى على المبلغ لنفسه وأغلق هاتفه المحمول.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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