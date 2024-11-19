أخبار مصر: وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الأرصاد تحذر 5 محافظات، قفزة مفاجأة للذهب، هدية "تاريخية" من بايدن للدول الفقيرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد الإسكندرية، الأرصاد تحذر هذه محافظات من سوء حالة الطقس اليوم

بعد أن شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار الجوي أدت لتعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بالمدارس والجامعات والمعاهد، وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا شديدًا لـ 5 محافظات من حالة الطقس اليوم.

وفاة محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ بعد فشل محاولة إنعاش القلب

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدمياط من خلال صفحتها الرسمية، وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي مدافع الفريق بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الماضية، وذلك إثر الأزمة القلبية التي تعرض لها في مباراة القزازين وكفر الشيخ.

يبدأ بحموضة، جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ لمن تجاوز سن الـ 35

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من الإصابة بالذبحة الصدرية الناتجة عن قصور في الشريان التاجي الخلفي.

تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرًا إلى التقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

حقيقة تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة بسبب الأحوال الجوية

كشفت مديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بالمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

تسيطر حالة من القلق على جماهير النادي الأهلي، بعد إصابة هداف الفريق وسام أبو علي مع منتخب فلسطين، وتأكد غيابه عن مواجهة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطلق اليوم إشارة تركيب قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة

تحتفل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، اليوم الثلاثاء بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية.

مواعيد مباريات اليوم بتصفيات أمم إفريقيا والمونديال والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وبوتسوانا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ودوري الأمم الأوروبية.

اليوم، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

استبشروا خيرا، سر خروج نبيه بري مبتسما بعد مضى ساعتين بغرفة مغلقة موصولة هاتفيا بواشنطن

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية مساء أمس الإثنين بأن رئيس البرلمان نبيه بري أمضى ساعتين من الخامسة حتى السابعة مساء، في غرفة مغلقة موصولة هاتفيا مع واشنطن وباريس.

الأعلى منذ أسبوع، قفزة مفاجأة لسعر الذهب بعد تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب، الثلاثاء، أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي، بينما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة.

تحدث لأول مرة، مهرجان القاهرة السينمائي يعلن اليوم الفائزين بجوائز "جيل المستقبل"

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، الفائزين بجوائز "جوائز جيل المستقبل" التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر.

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجديد عقد زميله في الفريق أحمد سيد زيزو.

مصحوبة ببرق ورعد، أمطار غير مسبوقة تضرب شوارع وميادين الإسكندرية فجرا (صور)

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على مناطق شرق وغرب ووسط محافظة الإسكندرية فجر اليوم الثلاثاء وسط برق ورعد وسيول من الأمطار على كافة دوائر المحافظة.

بعد 1000 يوم من الحرب، كم كلفت العملية الروسية في أوكرانيا؟

يصادف اليوم الثلاثاء بدأ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبذلك تكون الحرب الروسية الأوكرانية قد أكملت يومها الألف لتبلغ مرحلة قاتمة في أكثر صراع يسقط فيه قتلى وجرحى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

رغم وجود عضو المجلس بالمستشفى، احتفال في الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي (فيديو)

حرصت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك على إقامة حفل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي الموسم الماضي.

خبير يكشف قيمة ما تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاجئين وموعد وصولها

فجر الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، مفاجأة مهمة بشأن الدعم الذي تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خلال الأشهر المقبلة، في إطار موضوع اللاجئين، وفق تقرير نشرته وزارة المالية.

أصاب قلب تل أبيب، فيديوهات جديدة للدمار الذي خلفه هجوم حزب الله الصاروخي

نشرت وسائل إعلام عبرية ومدونون إسرائيليون مقاطع فيديو وثقت الدمار الكبير الذي خلفته صواريخ حزب الله اللبناني في عملية استهداف تل أبيب.

النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب ويستأنف نظر الإجراءات الجنائية

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة مواد مشروع لجوء الأجانب بعد الانتهاء من 32 مادة خلال جلسة الأمس.

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب: "الأهلي نفسه يشتري أحمد مصطفى زيزو ومش عارف الزمالك مستني إيه علشان يجدد معاه".

إصابات وفقدان آخرين بغارة إسرائيلية دون إنذار على منطقة الشياح - الغبيري في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبناني، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات وفقدان آخرين تحت الأنقاض بغارة إسرائيلية من دون إنذار استهدفت فجرًا منطقة الشياح - الغبيري.

بايدن يعلن عن مساهمة "تاريخية" للدول الفقيرة قبل تسليمه السلطة إلى ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتّحدة ستقدّم مساهمة "تاريخية" بأربعة مليارات دولار لصندوق تابع للبنك الدولي يدعم البلدان الأكثر فقرًا، في خطوة تسبق تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب العازم على خفض الإنفاق العام.

وظائف جديدة في السعودية، موعد إغلاق باب التقديم

أعلنت وزارة العمل وظائف جديدة في السعودية، وفتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

بوريل منددا بالوضع المروع في غزة: إنها حرب ضد الأطفال

أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أمس الإثنين، أنه "لم يعد هناك كلام" لوصف الوضع في الشرق الأوسط، معربًا عن إحباطه إزاء ما تشهده المنطقة.

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية

أشار البيان المشترك لقمة مجموعة العشرين بالبرازيل إلى أننا متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان.

الكرملين: روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع أمريكا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة لكنها لن "ترقص التانجو وحدها". في إشارة إلى أنها تريد مبادرة أمريكية في ذلك السياق.

ارتفاع طال جميع الأنواع، اللحوم تباغت المصريين بأسعار جديدة بالأسواق

تباين أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

بعيدا عن المستطيل الأخضر، نشط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي كصانع محتوى عبر قناته التي أطلقها على منصة "يوتيوب".

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