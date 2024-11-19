الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم

شيكابالا وزيزو، فيتو
شيكابالا وزيزو، فيتو

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تجديد عقد زميله في الفريق أحمد سيد زيزو. 

وقال شيكابالا على هامش حفل أقامه لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك: “ الناس اللى من برا النادي بتقول اللعيبة هتزعل لو زيزو جدد براتب مرتفع، لا احنا اللى بنطالب أن زيزو يجدد معانا”. 

وواصل: "نريد أن نجدد لزيزو والفريق كله أيضا يريد ذلك وأيضًا نريد أن نجدد لجوميز ويكمل معانا". 

وأتم حديثه:" 30 سنة داخل نادي الزمالك وأول مرة أشوف التجمع ده من رموز النادي، كل حاجة كانت ماشية بالصوت العالي لكن هذا انتهى تماما". 

وحرصت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك على إقامة حفل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي الموسم الماضي.

وجاء الحفل بشكل خاص دون دعوة لوسائل الإعلام وشهد تواجد عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين. 

وجاء الحفل تزامنا مع تواجد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في المستشفى بعد الحريق الذي نشب في منزله. 

الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي. 

 

الزمالك بطل السوبر الإفريقي 

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المملكة أرينا بالسعودية. 

 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بستاد الجيش ببرج العرب. 

 

موعد مباراة الزمالك والمصري 

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري 

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز. 

الزمالك يخسر من النصر الليبي وديا

وكان فريق النصر الليبي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك شيكابالا اخبار الزمالك حفل الزمالك

مواد متعلقة

رومانيا تضرب قبرص برباعية في دوري الأمم الأوروبية

اسكتلندا تفوز على بولندا 2-1 في دوري الأمم الأوروبية

شقيق محمد طارق عضو مجلس الزمالك يكشف حالته الصحية وموعد خروجه من المستشفى

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون تفوز على إفريقيا الوسطى بهدف نظيف

تصفيات أمم أفريقيا، الجابون وأفريقيا الوسطى يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

منتخب السودان يتعادل سلبيا مع أنجولا ويتأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

للاطمئنان على زيزو، تفاصيل جلسة جوميز مع طبيب الزمالك

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار في البنك المركزى مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو)

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة وتحذر من أمطار لمدة 48 ساعة

الفيتو الروسي يجهض مؤامرة دولية على السودان، قصة جلسة عاصفة بمجلس الأمن

أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

رغم وجود عضو المجلس بالمستشفى، احتفال في الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي (فيديو)

منوعات

المزيد

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

فرق الإنقاذ المغربية تكشف غموض اختفاء شخصين في مرتفعات جبلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الأرز واللحمة في المنام وعلاقته برزق يأتي بعد مشقة

المزيد
الجريدة الرسمية