صانع محتوى بدرجة امتياز، وسيلة حديثة لـ رونالدو لتصوير مقاطعه على "يوتيوب" (فيديو)

بعيدا عن المستطيل الأخضر، نشط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي كصانع محتوى عبر قناته التي أطلقها على منصة "يوتيوب".



وظهر رونالدو في حفل لتوزيع الجوائز أقامه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قبل عدة أيام وهو يرتدي نظارة ذكية تسمح له بالتسجيل وإنشاء المحتوى المصور.

Ronaldo recording the ceremony with his glasses 😂🔥 pic.twitter.com/3ci3RBfrwh — A (@lconicCristiano) November 13, 2024

وقام "صاروخ ماديرا" بتوثيق رحلته عبر النظارة، حيث استعرض مشاهد منها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، موضحا لمن حوله أنه يسجل الرحلة عبر نظارته.

وألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على نظارات رونالدو الذكية من نوع Ray-Ban Meta، التي تقوم بتسجيل مقاطع فيديو وصور من إطارها، حيث تحتوي على كاميرا وميكروفون مدمجين للسماح بإجراء تسجيلات عالية الجودة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا النوع من النظارات يتميز بالتصميم الأنيق وتتناسب بسلاسة مع الملابس اليومية، على عكس كاميرات الحركة الضخمة أو الأجهزة القابلة للارتداء التقليدية.

كما تم تصميم النظارات لتكون ملائمة للحركة، حيث يتم تشجيع المبدعين على ارتدائها أثناء الخروج، بما في ذلك لاعبو كرة القدم أثناء اللعب.

وتتمتع النظارات أيضا بميزات الوسائط الاجتماعية المتكاملة، حيث يتم تحويل اللحظات إلى مقاطع في ثوان وقادرة على مشاركتها على منصات مثل "إنستجرام" و"واتساب".

يذكر أن رونالدو أنشأ مؤخرا قناة رسمية عبر موقع "يوتيوب" باسمه ونالت تفاعلا كبيرا، وتخطى عدد المشتركين بها حاجز 66 مليون متابع حول العالم.

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