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أخبار مصر

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية

قادة قمة مجموعة العشرين،
قادة قمة مجموعة العشرين، فيتو
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أشار البيان المشترك لقمة مجموعة العشرين بالبرازيل إلى أننا متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان.

وأكد البيان المشترك على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان.

كما عبر عن القلق البالغ تجاه الوضع الإنساني "الكارثي" في قطاع غزة والتصعيد في لبنان

وانطلقت أمس فعاليات قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس وتستمر يومين فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

وأكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣،  بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

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مجموعة العشرين الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

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