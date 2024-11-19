وظائف جديدة في السعودية، موعد إغلاق باب التقديم

أعلنت وزارة العمل وظائف جديدة في السعودية، وفتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

وظائف جديدة في السعودية

وظائف جديدة في السعودية،ويتساءل العديد من الراغبين للتقديم لوظائف جديدة في السعودية، عن موعد اغلاق التقديم والذي من المقرر أن يتم الإغلاق الخميس المقبل.

وظائف جديدة في السعودية،وكشفت وزارة العمل عن شروط التقديم لفرص العمل والتي تضمنت ما يلي: بالنسبة لوظيفتي "التسويق والمبيعات "أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان وأن التقديم على وظيفة الشيفات تحتاج إلى مؤهل عالٍ مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق، ولديهم الموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

مميزات وظائف وزارة العمل في السعودية

وظائف جديدة في السعودية،وعن الأجور ومميزات الوظائف التي تم إعلانها في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر،ومن المزايا،عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.

وكشف وزير العمل محمد جبران عن تفاصيل وظائف جديدة في السعودية، مؤكدًا أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل.

خطوات التقديم للوظائف

وظائف جديدة في السعودية، وعن خطوات التقديم للوظائف سيكون في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة "من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساء.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف السعودية

كما كشفت وزارة العمل عن الأوراق المطلوبة في وظائف جديدة في السعودية، هي صورة جواز سفر ساري، وصورة المؤهل، والسيرة الذاتية، والخبرة.

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