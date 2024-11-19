خبير يكشف قيمة ما تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاجئين وموعد وصولها

فجر الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، مفاجأة مهمة بشأن الدعم الذي تحصل عليه مصر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي خلال الأشهر المقبلة، في إطار موضوع اللاجئين، وفق تقرير نشرته وزارة المالية.

دعم مصر في ملف اللاجئين

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": أن وزارة المالية أعلنت أنها تنتظر وصول دعم من الاتحاد الأوروبي يقدر بـ1.1 مليار دولار ودعم اَخر من البنك الدولي يقدر بـ700 مليون دولار، بإجمالي مليار و800 مليون دولار، في إطار دعم مصر بشأن استضافتها لأعداد من اللاجئين.

تقرير وزارة المالية

ولفت إلي أنه وفقا لما هو منشور من قبل تقرير وزارة المالية فإن مصر ستحصل على تمويل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل شهر يونيو المقبل أي قبل انتهاء العام المالي الجاري.

د. محمد فؤاد: مصر تتوقع مليار و٨٠٠ مليون دولار من جهتين لدعمنا في موضوع اللاجئين من أصل ٦.٩ مليار دولار.. عمرو أديب: ده خبر مهم جدا



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حجم التمويل الذي تنتظره مصر بشأن دعم اللاجئين

وأشار إلي أن التمويل الذي تنتظر مصر بشأن دعم الدولة في إطار ملف اللاجئين 6.9 مليار دولار، ستحصل مصر منهم على مليار و800 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.

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