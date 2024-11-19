تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرًا إلى التقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

كما أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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