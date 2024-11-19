بعد الإسكندرية، الأرصاد تحذر هذه محافظات من سوء حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، بعد أن شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار الجوي أدت لتعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بالمدارس والجامعات والمعاهد، وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا شديدًا لـ 5 محافظات من حالة الطقس اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود اليوم طقس مائل للبرود ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على الأنحاء كافة.

وحذرت هيئة الأرصاد من سقوط للأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تكون متوسطة إلى رعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد أيضًا إلى تكون شبورة مائية بالقاهرة الكبرى جنوب الوجه البحري ومدن القناة، السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار الأمطار المتوسط والرعدية غدًا الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وكشف هيئة الأرصاد الجوية أن يومي الخميس الموافق 21 نوفمبر والجمعة 22 نوفمبر يشهدان انحسار للأمطار، لكن الظاهرة المقلقة نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

وأعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظرًا إلى التقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

كما أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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