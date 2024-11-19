إصابات وفقدان آخرين بغارة إسرائيلية دون إنذار على منطقة الشياح - الغبيري في لبنان

لبنان، أفادت وسائل إعلام لبناني، اليوم الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات وفقدان آخرين تحت الأنقاض بغارة إسرائيلية من دون إنذار استهدفت فجرًا منطقة الشياح - الغبيري.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن مسيرة إسرائيلية أغارت فجر اليوم على مبنى مؤلف من أربع طوابق في منطقة الشياح ــ شارع المصبغة ودمرته، مشيرة إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، كما أن عددا من الأشخاص عالقون تحت الركام.

يذكر أن مسؤول لبناني كبير، قد أعلن أمس الإثنين، موافقة لبنان وحزب الله على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون.

وقال علي حسن خليل، مساعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريحات لـ “رويترز” إن "لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون"، واصفًا الجهود "بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال".

وأضاف أن "لبنان سلم رده المكتوب إلى السفيرة الأمريكية في لبنان، وإن مبعوث البيت الأبيض آموس هوكشتاين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات".



وذكر مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية، أن هوكشتاين كان من المفترض أن يسافر إلى بيروت صباح أمس الاثنين، إلا أنه قرر تأجيل رحلته حتى يحصل على إجابة أكثر وضوحًا حول الموقف اللبناني. وبعد ساعتين عاد اللبنانيون بإجابة محدثة أقنعت هوكشتاين بالسفر إلى بيروت.

ووفق الإعلام الأمريكي، تتضمن المسودة اتفاقًا لوقف إطلاق النار، وفترة انتقالية مدتها 60 يومًا، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.



وفي حال نجاح المحادثات في بيروت، من المتوقع أن يتوجه هوكشتاين بعدها إلى إسرائيل، الأربعاء.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الإثنين، إن الولايات المتحدة "تحرز تقدمًا" في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان.

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