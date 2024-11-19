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حقيقة تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة بسبب الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة بسبب
تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية،فيتو
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تعطيل الدراسة، كشفت مديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء بالمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

تعطيل الدراسة بمحافظة القاهرة

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه لا تعطيل للدراسة اليوم بمدارس القاهرة، وأنه يوم دراسي طبيعي، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس، والتأكد من عدم تأثير الطقس في الدراسة.

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تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة 

كما أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظ الجيزة، أنه لا تعطيل للدراسة اليوم بمدارس الجيزة، وأن اليوم يوم دراسي عادي.

وكان أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة،  نظرًا إلى التقارير الواردة الآن من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

كما أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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