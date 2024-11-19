بعد 1000 يوم من الحرب، كم كلفت العملية الروسية في أوكرانيا؟

الحرب الروسية الأوكرانية، يصادف اليوم الثلاثاء بدأ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبذلك تكون الحرب الروسية الأوكرانية قد أكملت يومها الألف لتبلغ مرحلة قاتمة في أكثر صراع يسقط فيه قتلى وجرحى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفيما يلي ملخص للخسائر التي تكبدتها أوكرانيا منذ الغزو.

الخسائر البشرية

رصدت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا حتى 31 أغسطس 2024 مقتل 11743 مدنيًّا وإصابة 24614 آخرين في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل.

ويقول مسؤولون من الأمم المتحدة وأوكرانيا إن الأرقام الفعلية ربما تكون أعلى كثيرًا لصعوبة تقصي الوفيات والإصابات، وخاصة في مناطق مثل مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة التي أصبحت الآن في أيدي روسيا.

فيما قال ممثلو ادعاء أوكرانيون إن 589 طفلًا أوكرانيًّا قُتلوا حتى 14 نوفمبر 2024.

وعانى المدنيون بشدة من ويلات الحرب، لكن الغالبية العظمى من القتلى جنود. فهذه حرب تقليدية شاملة نادرة خاضها جيشان حديثان متماثلا التجهيز تقريبا ومن ثم تمخضت عن عدد كبير للغاية من القتلى.

ففي معارك حامية على خطوط أمامية منيعة التحصين، لقي آلاف الأشخاص حتفهم بنيران مدفعية لا تنقطع من هجمات على الخنادق شنتها دبابات ومركبات مدرعة وقوات مشاة.

ويحرص كلا الجانبين على إبقاء سجلات خسائره العسكرية أسرار أمن قومي، وتتفاوت كثيرًا التقديرات العامة التي تقدمها الدول الغربية استنادًا إلى تقارير مخابراتية إلى حد بعيد. لكن أغلب التقديرات تشير إلى سقوط مئات الألوف من الجرحى والقتلى في الجانبين.

وتعتقد دول غربية بأن روسيا تكبدت خسائر بشرية أكبر كثيرًا من أوكرانيا لأنها خسرت في بعض الأحيان أكثر من ألف جندي في اليوم الواحد في فترات القتال الضاري في الشرق.

لكن أوكرانيا التي يقطنها نحو ثلث عدد سكان روسيا تواجه على الأرجح نقصا أشد في القوى العاملة نتيجة لمعارك الاستنزاف.

وفي إشارة نادرة من أوكرانيا إلى حصيلة القتلى العسكريين، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في فبراير شباط 2024 إن 31 ألف جندي أوكراني قُتلوا. ولم يقدم أي أرقام عن عدد الجرحى أو المفقودين.

وبخلاف الخسائر المباشرة، رفعت الحرب معدلات الوفيات لأسباب مختلفة في أنحاء أوكرانيا، وتسببت في انهيار معدلات المواليد بنحو الثلث، وأرغمت أكثر من ستة ملايين أوكراني على الفرار إلى أوروبا، وجعلت من نحو أربعة ملايين شخصا نازحين. وقالت الأمم المتحدة إن عدد سكان أوكرانيا انخفض زهاء عشرة ملايين نسمة، أي نحو الربع، منذ بدء الغزو.

الأراضي

وتحتل روسيا الآن نحو خمس مساحة أوكرانيا وتطالب بالسيادة عليها.

وفي أوائل عام 2022، اقتحمت قوات موسكو شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها، ووصلت إلى مشارف كييف في الشمال وعبرت نهر دنيبرو في الجنوب.

فيما تمكن الجيش الأوكراني من صدها طوال العام الأول من الحرب، لكن روسيا لا تزال تحتفظ بمساحات من الأراضي في الجنوب والشرق، بالإضافة إلى الأراضي التي استولت عليها هي ووكلاؤها بالفعل في عام 2014. واستولت موسكو الآن على كامل منطقة دونباس تقريبا في شرق أوكرانيا، وساحل بحر آزوف بالكامل في الجنوب.

وأصاب الدمار مدنا كثيرة استولت عليها موسكو في منطقة خط المواجهة، ومن أكبرها ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف والتي كان عدد سكانها قبل الحرب يقارب نصف مليون نسمة.

ووسعت روسيا العام الماضي سيطرتها ببطء عبر قتال مكثف، وخاصة في دونباس. وشنت أوكرانيا في المقابل أول هجوم واسع النطاق على الأراضي الروسية في أغسطس آب واستولت على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

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