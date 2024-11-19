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صحة ومرأة

يبدأ بحموضة، جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ لمن تجاوز سن الـ 35

الذبحة الصدرية، فيتو
الذبحة الصدرية، فيتو

الذبحة الصدرية، حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من الإصابة بالذبحة الصدرية الناتجة عن قصور في الشريان التاجي الخلفي.


وكتب عميد معهد القلب السابق، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا، حدد فيه أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية، قائلًا: "الإصابة الذبحة الصدرية هي نتيجة قصور في الشريان التاجي الخلفي، رغم أنه موجود في الصدر، فهي تصيب الإنسان في شكل صورة حموضة شديدة أو ارتجاع في المريء، أو وجع في فم المعدة، أو أي وجع في المنطقة دي، وبالذات لو كان مصحوبًا بالعرق، وما بيروحش بأدوية المعدة، وبيزيد مع الأكل والمجهود".


وتابع قائلًا: "إن كل ما تم ذكره يجب أخذه على محمل الجد، وأن هناك مشكلة في القلب إلى أن يثبت العكس، فهي من أسباب الموت المفاجئ، وخاصة فوق سن الـ 35".


وأضاف: "أسباب الموت المفاجئ تكون عن طريق الإصابة بجلطات قلب لم يتم تشخيصها"، متابعًا: "للأسف بتتشخص إنها تعب في المعدة أو القولون".

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الذبحة الصدرية الدكتور جمال شعبان معهد القلب القولون المعدة

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