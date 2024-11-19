الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم بتصفيات أمم إفريقيا والمونديال والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وبوتسوانا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ودوري الأمم الأوروبية.

 

تصفيات كأس أمم إفريقيا 

الكاميرون مع زيمبابوي 3 مساء 

مصر مع بوتسوانا 5 مساء - beIN Sports HD 2. 

موريتانيا مع الرأس الأخضر 5 مساء - beIN Sports HD 5   

كوت ديفوار مع تشاد 6 مساء 

جمهورية الكونغو مع إثيوبيا 6 مساء 

جنوب أفريقيا مع جنوب السودان 6 مساء 

السنغال مع بوروندي 9 مساء 

 

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 

اندونيسيا مع السعودية 2 مساء - beIN Sports HD 1. 

الصين مع اليابان 2 مساء - beIN Sports HD 2 

فلسطين مع كوريا الجنوبية 4 مساء - beIN Sports HD 3. 

عمان مع العراق 6 مساء - beIN Sports HD 2. 

الإمارات مع قطر 6 مساء - beIN Sports HD 1. 

البحرين مع أستراليا 8.15 مساء - beIN Sports HD 4. 

الكويت مع الأردن 8.15 مساء - beIN Sports HD 1.

 

دوري الأمم الأوروبية 

البوسنة مع هولندا 9.45 مساء - beIN Sports HD 6                     

المجر مع ألمانيا 9.45 مساء - beIN Sports HD 2.

الجبل الأسود مع تركيا 9.45 مساء - beIN Sports HD 4        

السويد مع أذربيجان 9.45 مساء - beIN SPORTS XTRA 2 

ألبانيا مع أوكرانيا –  9:45 مساء - beIN SPORTS XTRA 1                      

التشيك مع جورجيا – 9:45 مساء - beIN Sports HD 9                    

مالطة X أندورا  – 9:45 مساء  

 

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 

بوليفيا مع باراجواي –  10 مساء - SSC 1 HD  

كولومبيا مع الإكوادور –  1 صباح الأربعاء - SSC EXTRA 1 HD

الأرجنتين مع بيرو – الساعة 2 صباح الأربعاء - SSC 1 HD

تشيلي مع فنزويلا – الساعة 2 صباح الأربعاء SSC 3 HD

البرازيل مع أوروجواي – الساعة 2:45 صباح الأربعاء SSC EXTRA 2 HD           

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا دوري الأمم الأوروبية كأس أمم أفريقيا 2025 كأس العالم

مواد متعلقة

تصفيات أمم إفريقيا، منتخب النيجر يفوز على نظيره الغاني 1/2 ويفشل في التأهل

منتخب السودان يتعادل سلبيا مع أنجولا ويتأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا

بوركينافاسو تتأهل لنهائي أمم أفريقيا رغم الخسارة أمام مالاوي

منتخب مصر بالزي التقليدي أمام بوتسوانا غدًا بتصفيات أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

حقيقة تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة بسبب الأحوال الجوية

يبدأ بحموضة، جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ لمن تجاوز سن الـ 35

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو)

شيكابالا يعلق على غضب لاعبي الزمالك حال التجديد لزيزو براتب ضخم

الفيتو الروسي يجهض مؤامرة دولية على السودان، قصة جلسة عاصفة بمجلس الأمن

تعطيل الدراسة اليوم بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية واستمرارها "أون لاين"

مواعيد مباريات اليوم بتصفيات أمم إفريقيا والمونديال والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وبوتسوانا

تحدث لأول مرة، مهرجان القاهرة السينمائي يعلن اليوم الفائزين بجوائز "جيل المستقبل"

منوعات

المزيد

أسوشيتد برس تقرر تسريح نحو 8% من موظفيها

بـ28 رصاصة.. سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول (فيديو)

دراسة أوروبية تكشف سببا جوهريا لانهيار الإمبراطورية الرومانية

انقطاع كابل بيانات ببحر البلطيق بين فنلندا وألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الاثنين 18-11-2024

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 حالات تؤدي لتغيير عدادات الكهرباء القديمة بأخرى مسبقة الدفع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية