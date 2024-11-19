مواعيد مباريات اليوم بتصفيات أمم إفريقيا والمونديال والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وبوتسوانا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ودوري الأمم الأوروبية.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

الكاميرون مع زيمبابوي 3 مساء

مصر مع بوتسوانا 5 مساء - beIN Sports HD 2.

موريتانيا مع الرأس الأخضر 5 مساء - beIN Sports HD 5

كوت ديفوار مع تشاد 6 مساء

جمهورية الكونغو مع إثيوبيا 6 مساء

جنوب أفريقيا مع جنوب السودان 6 مساء

السنغال مع بوروندي 9 مساء

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

اندونيسيا مع السعودية 2 مساء - beIN Sports HD 1.

الصين مع اليابان 2 مساء - beIN Sports HD 2

فلسطين مع كوريا الجنوبية 4 مساء - beIN Sports HD 3.

عمان مع العراق 6 مساء - beIN Sports HD 2.

الإمارات مع قطر 6 مساء - beIN Sports HD 1.

البحرين مع أستراليا 8.15 مساء - beIN Sports HD 4.

الكويت مع الأردن 8.15 مساء - beIN Sports HD 1.

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة مع هولندا 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

المجر مع ألمانيا 9.45 مساء - beIN Sports HD 2.

الجبل الأسود مع تركيا 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

السويد مع أذربيجان 9.45 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

ألبانيا مع أوكرانيا – 9:45 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

التشيك مع جورجيا – 9:45 مساء - beIN Sports HD 9

مالطة X أندورا – 9:45 مساء

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

بوليفيا مع باراجواي – 10 مساء - SSC 1 HD

كولومبيا مع الإكوادور – 1 صباح الأربعاء - SSC EXTRA 1 HD

الأرجنتين مع بيرو – الساعة 2 صباح الأربعاء - SSC 1 HD

تشيلي مع فنزويلا – الساعة 2 صباح الأربعاء SSC 3 HD

البرازيل مع أوروجواي – الساعة 2:45 صباح الأربعاء SSC EXTRA 2 HD

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