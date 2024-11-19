الكرملين: روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع أمريكا

الحرب الروسية الأوكرانية ، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا مستعدة لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة لكنها لن "ترقص التانجو وحدها". في إشارة إلى أنها تريد مبادرة أمريكية في ذلك السياق.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن بيسكوف: "روسيا، كما قال رئيسنا (فلاديمير بوتين)، منفتحة على التطبيع. لكننا لا نستطيع أن نرقص التانجو بمفردنا. ولن نفعل ذلك".

تأتي التصريحات الروسية وسط موجة جديدة من التوتر بين موسكو وواشنطن، أثارتها الأنباء عن موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية في ضرب العمق الروسي.

وقد قوبل ذلك بتنديد روسي، وتلويح برد حاسم، وصل حد التهديد باستخدام الأسلحة النووية.

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