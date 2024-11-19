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رياضة

عمرو أديب يهاجم طاهر محمد: إزاي تقارنوه بزيزو دا أعظم إنجازاته شال كاسيت لأغنية سطلانة (فيديو)

عمرو أديب وزيزو وطاهر،
عمرو أديب وزيزو وطاهر، فيتو

زيزو، قال الإعلامي عمرو أديب: "الأهلي نفسه يشتري أحمد مصطفى زيزو ومش عارف الزمالك مستني إيه علشان يجدد معاه".

 

مقارنة طاهر محمد طاهر بـ زيزو

وأعرب عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، عن دهشته من مقارنة طاهر محمد طاهر بـأحمد مصطفى زيزو.

أغنية سطلانة وإنجاز طاهر محمد طاهر

وتابع: "طاهر محمد طاهر لغاية من سنة الأهلي ما كانش هيلعب كورة، كان أعظم إنجاز عمله السنة اللي فاتت لما كانت شايل الكاسيت في أغنية سطلانة، مع احترامنا ليه بس أنت بتقارنه بزيزو".

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رسالة عمرو أديب لـ إدارة الزمالك

وأكمل: "عايز اقول لإدارة نادي الزمالك هو احنا عندنا كم زيزو يا جماعة؟ يعني حتى لما تبص لمنتخب مصر فيه صلاح وفيه زيزو، تريزيجيه على عيني وراسي طبعًا، فأنا بتكلم على جوا مصر".

 

الأهلي يسعى لخطف زيزو

ولفت: "الأهلاوي ما بيحبش زيزو علشان في الزمالك لكن زي أخونا إمام عاشور لما راح الأهلي بقى حبيب الملايين إنما لما كان في الزمالك كانوا بيقولوا عليه ده اللي بيشتم الأهلي وما بنحبوش، طبعًا زيزو ممكن يروح الأهلي وسبقه إمام عاشور، وده احتراف مع وضع العروض، لكن زيزو قبل كده كان أمنيته أنه يكمل في الزمالك أو الاحتراف خارج مصر".

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