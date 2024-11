البرتقال يجدد خلايا البشرة ويحميك من أمراض الشتاء المعدية

فوائد البرتقال، للصحة عديدة، ويعد البرتقال واحدة من أكثر الفواكه المفيدة خلال هذا الفصل، نظرًا لما يحتوي عليه البرتقال من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



يتميز البرتقال بمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا في النظام الغذائي اليومي، طوال فصل الشتاء، فهو يقوي المناعة، ويدعم الجسم بفيتامين سي، المقوي للمناعة.



أهم فوائد البرتقال لصحة الجسم



فوائد البرتقال

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البرتقال مذهلة، فهو ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد لا تُحصى لصحة الإنسان.



إذا كنت تبحث عن تعزيز مناعتك، تحسين صحة قلبك، أو الحفاظ على بشرتك نضرة وصحية، فإن البرتقال يعد خيارًا مثاليًا.



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد البرتقال لصحة الجسم.

مصدر غني بفيتامين C

يُعتبر البرتقال واحدًا من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين C، وهو أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

تعزيز جهاز المناعة: يعمل فيتامين C على تعزيز جهاز المناعة من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

الحماية من الأمراض: يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، ويُعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

تحسين امتصاص الحديد: يزيد فيتامين C من قدرة الجسم على امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ما يقي من فقر الدم.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

البرتقال يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات.

مكافحة الجذور الحرة: تساهم مضادات الأكسدة في تقليل تأثير الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا، مما يساعد على الوقاية من الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.



الوقاية من السرطان: أظهرت الدراسات أن تناول البرتقال بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الجلد.

تحسين صحة الجلد

البرتقال له تأثير ملحوظ على صحة الجلد بفضل مكوناته المغذية.

تجديد خلايا البشرة: يساعد فيتامين C على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مسؤول عن مرونة الجلد وشبابه.

تقليل التصبغات: يعمل البرتقال على تقليل البقع الداكنة والتصبغات الجلدية بفضل خصائصه التفتيح الطبيعية.

مكافحة حب الشباب: يمتلك البرتقال خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يساهم في تقليل حب الشباب.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساهم البرتقال بشكل كبير في تحسين صحة القلب، حيث يحتوي على العديد من العناصر المفيدة.

خفض ضغط الدم: البوتاسيوم الموجود في البرتقال يعمل على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر ارتفاعه.

تقليل الكوليسترول الضار: الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البرتقال تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن صحة الأوعية الدموية.

الوقاية من أمراض القلب: تساهم مضادات الأكسدة في تحسين صحة الشرايين وتقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى أمراض القلب.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

البرتقال غني بالألياف الغذائية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تحسين حركة الأمعاء: تساعد الألياف على تعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك.

تنظيم مستوى السكر في الدم: تساهم الألياف في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعل البرتقال خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون: تناول البرتقال بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بفضل محتواه من الألياف والمضادات الحيوية الطبيعية.

فوائد البرتقال للصحة

تحسين صحة العيون

يحتوي البرتقال على مركبات مفيدة لصحة العيون، مثل فيتامين A والكاروتينات.

الوقاية من مشاكل الرؤية: يساعد فيتامين A على تحسين الرؤية الليلية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين مثل التنكس البقعي.

حماية الشبكية: تعمل مضادات الأكسدة على حماية الشبكية من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

فوائد للمرأة الحامل

يُعتبر البرتقال من الفواكه المفيدة جدًا للمرأة الحامل بفضل غناه بحمض الفوليك.

تعزيز نمو الجنين: يساهم حمض الفوليك في دعم نمو الجهاز العصبي للجنين وتقليل خطر حدوث التشوهات الخلقية.

تقوية مناعة الأم والجنين: يساعد فيتامين C على تقوية جهاز المناعة للمرأة الحامل.

تحسين المزاج وتقليل التوتر

يحتوي البرتقال على مركبات تعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء.

زيادة الطاقة: يساعد البرتقال على تحسين مستويات الطاقة بفضل احتوائه على السكر الطبيعي.

تقليل القلق: رائحة البرتقال المنعشة لها تأثير مهدئ على العقل، مما يقلل من القلق والتوتر.



تقوية العظام والأسنان:

يحتوي البرتقال على الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان.



الوقاية من الالتهابات:

تعمل المركبات المضادة للالتهابات في البرتقال على تقليل الألم المرتبط بالأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.



دعم خسارة الوزن:

البرتقال منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا