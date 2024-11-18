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صحة ومرأة

فوائد التمر، يمد الجسم بالطاقة السريعة ويقوي المناعة

التمر، فيتو
التمر، فيتو

فوائد التمر، التمر من الفاكهة الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقد ذكر فى القرآن الكريم وأمرنا الرسول الكريم بتناوله.

وفوائد التمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما.

أهمية تناول التمر 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن التمر من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية التي لها فوائد صحية متعددة، فهو ليس مجرد طعام لذيذ يمكن تناوله في أي وقت من اليوم، بل هو أيضا مصدر هام للعديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز الصحة العامة.

فوائد التمر للصحة 
فوائد التمر للصحة 

فوائد التمر للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد التمر:-

  • احتواؤه على كمية كبيرة من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مصدر سريع للطاقة، ولهذا السبب يُنصح بتناول التمر بشكل خاص بعد ساعات طويلة من الصيام أو خلال الأنشطة البدنية المكثفة.
  • يساعد التمر في تحسين الهضم، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتقلل من خطر الإمساك.
  • يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B، وكذلك المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، بينما يساهم الماغنيسيوم في تقوية العظام والعضلات أما الحديد، فيلعب دور مهم في الوقاية من فقر الدم عن طريق تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء.
  • يعتبر التمر أيضا غذاء مفيد للدماغ والجهاز العصبي، وتشير بعض الدراسات إلى أن التمر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والتدهور العقلي المرتبط بالشيخوخة.
  • التمر يحتوي على مادة الفينولات، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل.
  • يعتبر التمر مفيد في الحفاظ على صحة البشرة، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A، يعمل التمر على حماية الجلد من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية، ويعزز إنتاج الكولاجين في الجلد مما يساهم في الحفاظ على مرونته وشبابه.
  • الألياف الموجودة فيه تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الشهية وبالتالي المساهمة في إدارة الوزن بشكل فعال، وبالرغم من احتوائه على السكر، فإن التمر يعد خيار أفضل مقارنة بالحلويات المصنعة الأخرى، حيث إنه يحتوي على السكريات الطبيعية والألياف التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.
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التمر فوائد التمر أهمية تناول التمر فوائد التمر للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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