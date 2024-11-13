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صحة ومرأة

فوائد البرتقال، فاكهة الشتاء المميزة التى تحمى من الأمراض المعدية

فوائد البرتقال
فوائد البرتقال

فوائد البرتقال، البرتقال من الفاكهة الشتوية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة خاصة فى مصر لنكهته المميزة حيث يقدم على حالته أو كعصير ويستخدم في عمل الحلوى.

وفوائد البرتقال، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما خاصة فى فصل الشتاء.

أهمية تناول البرتقال 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البرتقال هو أحد أكثر الفواكه شعبية في العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ والمنعش، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة التي جعلته جزء أساسي من النظام الغذائي اليومي.

فوائد البرتقال للصحة 
فوائد البرتقال للصحة 

فوائد البرتقال للصحة 

واضافت منى، أن من فوائد البرتقال:-

  • يعتبر البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين "C"، وهو فيتامين أساسي يعزز من صحة الجهاز المناعي، ويساعد فيتامين C في محاربة الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا. كما أن هذا الفيتامين يعزز إنتاج الكولاجين، الذي يعتبر أساسيًا لصحة الجلد، مما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل التجاعيد.
  • يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تسهم في تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك،
  • يعزز الشعور بالشبع، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن.
  • تساهم الألياف الموجودة  من البرتقال في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية، والدراسات تشير إلى أن تناول البرتقال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • يساعد البرتقال في تحسين صحة العينين، حيث يحتوي البرتقال على كمية جيدة من فيتامين "A"، الذي يعزز من صحة الشبكية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي، كما يحتوي البرتقال على مادة اللوتين التي تحمي العين من الأضرار الناتجة عن الضوء الأزرق.
  • يعد البرتقال مصدر غني بالماء، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب، ويعتبر الترطيب الجيد أمر مهم للحفاظ على وظائف الجسم بشكل سليم، سواء كانت البشرة أو الأعضاء الداخلية.

وتابعت، أن البرتقال ليس فقط فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هو أيضًا مصدر مهم للعديد من الفوائد الصحية التي تساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة، لذلك، يجب الحرص على تضمين البرتقال في النظام الغذائي بشكل منتظم.

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