الأحد 17 نوفمبر 2024
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طريقة عمل كيكة البرتقال، لذيذة وسريعة التحضير

طريقة كيكة البرتقال
طريقة كيكة البرتقال

طريقة عمل كيكة البرتقال، من طرق الكيك التي ترتبط بفصل الشتاء، فالبرتقال أشهر الفواكه الشتوية، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقتها؛ مع دخول فصل الشتاء، خاصة أن معظم الأطفال الصغار يفضلون طعمها.

 

وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، من الطرق سهلة التحضير، كما أنها تحلية غير مكلفة.


وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، لها العديد من الوصفات، التي يمكن لكل ست بيت أن تجيد عملها، بدلًا من أن تشتريها بأضعاف تكلفتها، مما يوفر في الميزانية بشكل كبير.


أسرار عمل كيكة البرتقال
 

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل الكيكة بالبرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.


مقادير عمل الكيكة بالبرتقال

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 
200 جرام سكر (:كوب إلا ربع) 
4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة 
250 جرام دقيق (كوبين الا ربع / ربع كيلو ) 
2ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم 
باكو فانيليا 
عصير برتقال فريش مصفى (120 ميللى،حوالى نصف كوب مش مليان)

 

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.
ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.
نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.
نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.
نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.
نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.
نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.
بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة

كيكة البرتقال بالقشطة
كيكة البرتقال بالقشطة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة، وهي من الطرق المميزة وغير التقليدية، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

 

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة:

واحد ونصف ملعقة كبيرة بشر برتقال 
معلقة صغيرة فانيليا 
4/3 كوب زبدة طرية 
علبة قشطة نستله
كوب وربع سكر 
2/1 كوب عصير برتقال 
4 حبات بيض 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب و4/3 دقيق منخول

 

خطوات تحضير الكيكة بالبرتقال والقشطة:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبدة وعلبة القشطة والسكر، وامزجيهم جيدا.
أضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.
احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.
يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.
يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.

طريقة عمل الكيكة السريعة، لذيذة وموفرة وسهلة التحضير

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